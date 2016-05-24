Cristiano Ronaldo “Bu Maç Hayatımızın Maçı”

Real Madrid'in antrenman tesislerinde düzenlenen "basın günü"nde konuşan Ronaldo, "Atletico ve biz şu anda en iyi takımlarız. Bundan dolayı da finaldeyiz. Kimin daha iyi olduğunu maç sonunda göreceğiz. Daha iyi olduğumuzu düşünüyorum ama iyi bir maç çıkarmamız gerekiyor. 2014'te kupayı kaldırdığımız zamanı düşünüyorum ve cumartesi günü bunu tekrar yapacağımıza inanıyorum. Finali kaybedersek bizim için başarısız bir sezon olur. Bu hayatımızın maçı. Kazanacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.



Portekizli futbolcu, topa çok yakın, takım halinde futbol oynayan Atletico'nun çeyrek finalde Barcelona ve yarı finalde Bayern Münih'i elemesinin "rastlantı olmadığını" söyledi.



Antrenmanın sonlarında yaşadığı hafif sakatlığın ciddi olmadığını anlatan Ronaldo, "Antrenmanda yaşadığım küçük sorunu saymazsak fiziksel olarak en iyi düzeydeyim." ifadesini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 16 golü bulunan Ronaldo, kendisine ait 17 gollük rekoru final maçında kırıp kıramayacağıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise "Finalde gol atsam da atmasam da rekor benim. Gol atmak tabii ki hoşuma gider ama yerime başkasının gol atmasıyla kazanırsak da olur." cevabını verdi.



Atletico Madrid'e karşı 2014'te kazandıkları final maçına kıyasla şu anda daha formda bir dönemde olduğunu kaydeden Ronaldo, "Final maçına normal bir şekilde hazırlanıyorum. Hedefe kilitlenip, motive oluyorum. Benim ve takımım adına başarılı olmak için de bu yeterli." diye konuştu.



Marcelo: "Şimdi daha birlik içinde bir takımız"

Real Madridli futbolculardan Marcelo da "Atletico, sahada sonuna kadar mücadele eden, çok zorlu bir rakip." açıklamasında bulundu.



Zidane'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle çok daha yoğun çalıştıklarını ve takım olarak kendilerini çok geliştirdiklerini dile getiren Brezilyalı Marcelo, "Zidane, kimseyi ezmeden, alçak gönüllü bir şekilde buraya geldi. Şimdi daha birlik içinde bir takımız ve sonucunda da finaldeyiz." yorumunu yaptı.



İki yıl önce kazandıkları finalin ya da bu sezon Santiago Bernabeu'de Atletico'ya karşı kaybettikleri maçın cumartesi günkü karşılaşma öncesi önem taşımadığını aktaran Marcelo, "Atletico, hemen hemen tüm takımlara gol attı. Sadece defans değil forvet oyuncularına da dikkat etmek gerekir." şeklinde görüş belirtti.