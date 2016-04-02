Cristiano Ronaldo attı El Classico Real Madrid'in oldu!

La Liga'nın 31. hafta karşılaşmalarında Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren dev derbide gülen taraf rakibini 2-1'lik skorla deviren Real Madrid oldu.



Barcelona, bu sonucun ardından ligde 23 maç sonra yenilgiyle tanışmış oldu. Katalan devinde forma giyen milli yldız Arda Turan ise yedek kulübesinde başladığı maçın 74. dakikasında Ivan Rakitic'in yerine oyuna dahil oldu.



Nefes kesen mücadelede Barcelona'nın müthiş üçlüsü Messi, Neymar ve Suarez sessiz kalırken, Real Madrid Benzema ve Ronaldo'nun golleriyle geriden gelip rakibini devirmeyi başardı. Öte yandan Real Madrid, Sergio Ramos'un 83. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.





Barcelona'da Arda Turan maça yedek kulübesinde başlarken, Teknilk Direketör Luis Enrique takımını Bravo, Alves, Pique, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Mess, Suarez ve Neymar onbiriyle sahaya sürdü.Real Madrid ise Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Benzema ve Ronaldo onbiriyle sahaya çıktı.İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Barcelona, 56. dakikada Gerard Pique'nin golüyle öne geçse de, Real Madrid 62. dakikada Karim Benzema'nın golüyle skora dengeyi getirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 85. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi: 1-2.Real Madrid bu galibiyetle 69 puana yükselirken, Barcelona ise 76 puanda kaldı.Barcelonalı futbolcular da "Teşekkürler Johan" yazılı formalarıyla sahaya çıktılar. Tribünlerde de renkli kartonlarla Cruyff'un Barcelona'da oynadığı dönemdeki forma sırt numarası "14" ve "Gracias Johan" (Teşekkürler Johan) yazılı bir mozaik yapıldı. Maça başlamadan önce de Johan Cruyff anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.17. dakikada Barcelona takımı Andres Iniesta ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından, kaleyi cepheden gören bir noktadan Andres Iniesta'nın çektiği şut defansa takıldı.26. dakikada ceza alanına girmeye çalışan Lionel Messi yerde kaldı. Sergio Ramos'un darbesi içeride mi dışarıda mı diye tartışmaya dahi fırsat vermedi. Çünkü maçın hakemi Alejandro Jose Hernandez'e göre bu pozisyon faul değildi. 30'da ise Real Madrid'in ceza sahasının dışında kazandığı serbest vuruş için topun başına Cristiano Ronaldo geldi ancak vuruşu üstten auta çıktı.İlk yarıda iki takım da gol atamazken özellikle sertlikten ödün vermedi. Real'den Ramos ve Carvajal; Barcelona'dan ise Suarez ve Mascherano sarı kart gören isimlerdi. Özellikle Suarez'in Pepe'ye attığı dirseğe sadece sarı kart çıkması Real Madrid'li oyuncuların tepkisini çekti. Ancak ikinci yarının hemen başında Ramos'un Suarez'e arkadan kayarak yaptığı faulde de ikinci sarı kartı göstermemesi bu sefer Katalanları kızdırdı.55. dakikada Barcelona gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinda Suarez'den topu alan Lionel Messi, aşırtma bir vuruşla topu 90 diye tabir edilen bölgeye gönderdi. Tüm Camp Nou 'goool' diye bağırmaya hazırlanırken Keylor Navas uçtu ve topu tokatladı.Barcelona, Messi'nin kaçan golünden sadece 1 dakika sonra golü buldu. Neymar'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yer tutan Pique kafa vuruşunu yaptı. Bir önceki pozisyonda Messi'nin şutunu 90'dan çıkaran Navas bu sefer çaresizdi: 1-0.Maç boyunca savunma-forvet olarak sık sık karşı karşıya gelen Pique-Benzema ikilisi bu sefer de gollerde kapıştı. Pique'nin 56'daki golüne 62'de cevap veren Benzema, Kroos'un sağdan ortasında savunmadan seken topa müthiş bir vole vurarak golü kaydetti ve skora denge getirdi: 1-1.Maçın 74. dakikasında Rakitic'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan ilk defa Barcelona forması ile Real Madrid karşısında sahaya çıktı. Daha önce Türkiye'den yetişerek bir El Clasico'da forma giyen futbolcu olmadığı için Arda bu alanda da bir ilki başardı.Maçın 83. dakikasında Suarez'e arkadan kayarak yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı görüp oyundan atılan Ramos'un yaşattığı yıkımı, Ronaldo telafi etti. Çünkü Portekizli Bale'in soldan ortasında arka direkte topu aldı, yumuşattı ve dar açıdan vuruşuyla golü kaydetti: 1-2.90+2. dakikada Barcelona, Arda ile beraberlik golüne yaklaştı. Ceza alanı içinde topu önünde bulan milli oyuncumuzun vuruşu savunmadan sekince Katalanların beraberlik umudu da ortadan kalkmış oldu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı Real Madrid 2-1 kazandı.