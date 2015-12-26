Cristian Baroni Brezilya basınına yaptığı açıklamalar ile isyan etti

Siyah-beyazlı ekiple şampiyonluk sevinci yaşayan, ancak takımın en çok kazanan isimlerinden bir tanesi olmasına karşın, bu başarıya en az katkısı olan isimlerden bir tanesi olan deneyimli orta saha oyuncusu, kendisini eleştirenlere ağır ifadelerle yüklendi.

Cristian "Tam fırsat bulduğum zamanlarda sakatlandım. Sırtım berbat durumdaydı. Ancak buna karşın çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Hocanın kararlarına da her zaman saygı duymaya devam ettim. Çalıştım ve sıranın bana gelmesi için bekledim" dedi.

'Kimse başına silah dayamadı'

Aldığı ücretle ilgili yapılan eleştirilerin canını sıktığını itiraf eden 32 yaşındaki futbolcu, "Bu insanlar iğrenç insanlar. Bazen gerçek olmayan şeyleri söylüyorlar. Bu yüzden ben kendi dünyamda ailem ve arkadaşlarımla yaşamayı tercih ediyorum. Maaşımla ilgili söylenen şeyler hiç hoşuma gitmiyor. Kimse kimsenin kafasına silah dayayıp zorla bu kadar kazanmasını sağlamadı. İnsanlar sahadaki futbolcular hakkında konuşmalı, maaşlarla ilgili değil" diye konuştu.

'Türkiye'de farklı oynuyordum'

Cristian şöyle devam etti: "Benim için çok karmaşık bir sene oldu. Türkiye'deyken farklı bir pozisyonda oynuyordum. Altı yıl önceki pozisyona dönmek kolay değil. Ayrıca hocayla ilişkiler bağlamında da Türkiye'den alışık olmadığım şeylerle karşılaştım. Antrenman tempoları arasında farklılıklar vardı. Bir senelik bir adaptasyon sorunu geçirdiğimi söyleyebilirim ve bir şeyler öğrendim. Umarım 2016 daha iyi geçecek."