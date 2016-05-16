Conta, Şike Davasında Beraat Etti!

İtalya Milli Takım Teknik Direktör ü Antonio Conte'nin, hapis istemiyle yargılandığı şike davasında beraatine karar verildi.

Cremona kentinde görülen davada, o dönem Siena'yı çalıştıran ve şikeye karıştığı iddiasıyla tecilli 6 ay hapis ve 8 bin avro para cezası istenen Conte hakkındaki karar açıklandı.

İtalya basınına yansıyan haberlerde, 46 yaşındaki teknik direktörün talebi doğrultusunda yapılan hızlandırılmış yargılamada ön duruşma hakiminin, Conte'nin suça karışmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdiği belirtildi.

ALESSİO DA BERAAT ETTİ

Conte ile 4 ay tecilli hapis istemiyle yargılanan 2011'de Siena'da, şu anda da milli takımdaki yardımcısı Angelo Alessio'nun da beraat ettiği bildirildi.

Kararın ardından İtalya haber ajansı ANSA'ya değerlendirmede bulunan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio, Cremona Mahkemesinin verdiği kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "En sonunda onun bu durumu açıklığa kavuştu. Benim ona olan güvenim hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Artık şimdi, Avrupa Şampiyonası'na daha odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Antonio Conte'nin, 2011 yılında Siena'yı çalıştırdığı dönemde deplasmanda Albinoleffe ile oynadıkları ve 1-0 yendikleri maçta şike faaliyetlerine karıştığı öne sürülürken, deneyimli çalıştırıcı bu suçlamaları kabul etmemişti.

HIZLI YARGILAMA TALEBİ

Conte, Chelsea'ye transfer olacağı haberlerinin çıkmaya başladığı geçen ay, Cremona'daki savcılığa başvurarak hızlı yargılama talebinde bulunmuştu.

Söz konusu maçta futbolcularının şike faaliyetlerini bilip de yetkililere haber vermemekten dolayı 10 ay sahalardan men cezası alan Conte'nin, bu cezası 4 aya indirilmişti. O dönem Juventus'u çalıştıran teknik adam, 4 ay boyunca takımının maçlarını uzaktan idare etmek durumunda kalmıştı. Conte, bu men cezasına karşın Juventus'u o yıl da dahil olmak üzere 3 yıl üst üste şampiyon yapmıştı.