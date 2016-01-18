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Colin Kazım Richards'ın vukuatları devam ediyor

Feyenoord forması giyen Colin Kazım Richards devamlı futbol dışı yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor, son olarak bir gazeteciyi tehdit etmesinden sonra kadro dışı kaldı

Colin Kazım Richards'ın vukuatları devam ediyor

 Feyenoord, dünkü PSV maçı öncesi bir gazeteciyi tehdit eden Colin Kazım-Richards'ı 1 Şubat'a kadar kadro dışı bıraktı.



Feyenoord Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "15 Ocak Cuma günü gazeteciye karşı kötü davranış sergileyen Colin Kâzım Richards 1 Şubat 2016 tarihine kadar kadro dışı bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca açıklamada "1 Şubat tarihinden sonra Colin Kâzım Richards'ın durumu tekrar değerlendirilecek" denildi.

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Colin Kazım Richards
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