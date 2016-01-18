Colin Kazım Richards'ın vukuatları devam ediyor

Feyenoord, dünkü PSV maçı öncesi bir gazeteciyi tehdit eden Colin Kazım-Richards'ı 1 Şubat'a kadar kadro dışı bıraktı.



Feyenoord Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "15 Ocak Cuma günü gazeteciye karşı kötü davranış sergileyen Colin Kâzım Richards 1 Şubat 2016 tarihine kadar kadro dışı bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca açıklamada "1 Şubat tarihinden sonra Colin Kâzım Richards'ın durumu tekrar değerlendirilecek" denildi.