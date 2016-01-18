Colin Kazım Richards'ın vukuatları devam ediyor

Feyenoord, dünkü PSV maçı öncesi bir gazeteciyi tehdit eden Colin Kazım-Richards'ı 1 Şubat'a kadar kadro dışı bıraktı.
Feyenoord Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "15 Ocak Cuma günü gazeteciye karşı kötü davranış sergileyen Colin Kâzım Richards 1 Şubat 2016 tarihine kadar kadro dışı bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada "1 Şubat tarihinden sonra Colin Kâzım Richards'ın durumu tekrar değerlendirilecek" denildi.
Feyenoord, dünkü PSV maçı öncesi bir gazeteciyi tehdit eden Colin Kazım-Richards'ı 1 Şubat'a kadar kadro dışı bıraktı.