Colin Kazım Richards için Celtic iddiası!

İskoçya 1. Ligi Premier League ekiplerinden Celtic, Feyenoord’un Türk yıldızı Colin Kazım Richards’ı kadrosuna katmak istiyor. Devre arası hazırlık kampındaki disiplinsiz davranışları ve bir gazeteciyle tartışmaya girmesinden dolayı kadro dışı kalan Colin Kazım Richards’ın transfer dönemi sona ermeden kulübünden ayrılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Manchester City’den Patrick Roberts’ı kiralayan Celtic, bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katarak transferi sonlandırmak istiyor.

İskoçya basınında yer alan habere göre, transfer dönemi sona ermeden hücum hattını güçlendirmek isteyen Celtic, çareyi Hollanda’da buldu. Feyenoord teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un disiplinsiz davranışları nedeniyle kendisine kulüp bulmasını istediği Colin Kazım Richards’ın yeni adresi Celtic olabilir. Geçmiş dönemde Feyenoord ve Celtic forması da giyen ve iki kulüp arasında sıkı ilişkileri olan eski Fenerbahçeli Pierre Van Hooijdonk’un da transferde etkin rol oynaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Feyenoord teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un gözüne girerek Bursaspor’dan transfer edilen Colin Kazım Richards, bu sezon Hollanda ekibinde çok fazla forma şansı bulamadı. Türk yıldız bu sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie’de 11 maçta 409 dakika forma giyerken sadece 1 kez ağları sarsabildi.