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Colin Kazım Richards'dan Türkiye'yi kötüleyen sözler

Türkiye'de Fenerbahçe Galatasray ve Bursaspor forması giyen Colin Kazım Richards transfer olduğu Celtic'te Türkiye hakkında şok itiraflara yer verdi

Colin Kazım Richards'dan Türkiye'yi kötüleyen sözler

 Hollanda'nın Feyenoord takımından kovulduktan sonra İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Colin Kazım, Türk futbolu hakkında olumsuz sözler sarf etti.

"KÜLTÜR ŞOKU YAŞADIM, ÇOK KÜFÜR YEDİM"

İskoç basınına açıklamalarda bulunan Celtic'in yeni transferi milli futbolcumuz Colin Kazım, Türkiye'yi kötüleyen açıklamalarda bulundu. Colin Kazım açıklamalarında "Ben Türk'üm ama orada büyümedim. Oraya gittiğimde kültür şoku yaşadım. Birçok küfür yedim. Halen bu durumun etkilerini hissediyorum." ifadelerini kullandı.

2,5 YILLIK İMZA

Celtic kulübü, internet sitesinden yapılan açıklamada Colin Kazım-Richards ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 29 yaşındaki Colin Kazım 40'a yakın maça Türk milli formasıyla çıkmıştı.

GAZETECİ TEHDİT ETMİŞTİ

Colin Kazım, Hollandalı bir gazeteciyi tehdit ettiği gerekçesiyle 18 Ocak tarihinde Feyenoord kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
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Colin Kazım Richards
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isimsiz 2 yıl önce

Var ya gören de birşey zannedecek. Klüp değiştirsen neyse, gittiğin her klüpten kovuldun, kadro dışı kaldın, daha neyin tribindesin

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