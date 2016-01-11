Claudia Romani giydiği forma ile İtalya'da gündem oldu

İtalya'da kısa bir süre önce hakemlik yapmaya karar verdiğini ifade eden ünlü model Claudia Romani, AC Milan forması giydikten sonra taraftarların tepkisini çekti.



TEORİK OLARAK MİLAN'IN BİR MAÇINI YÖNETEBİLİR

Romani, İtalya'da Seri A ve Seri B liglerinde maçlarda görev alma hakkı var. Bu durum, teorik olarak da olsa Milan'ın bir maçını yönetebileceği anlamına geliyor. Zira şu anda kendisi ABD'nin Florida eyaletinde yaşıyor.

FUTBOL SEVERLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Ama 33 yaşındaki Claudia Romani'nin AC Milan formasıyla internette boy göstermesinin ardından Inter Milan'ın da aralarında bulunduğu futbol severler ona tepki gösterdi.

INSTAGRAM'DAKİ TAKİPÇİ SAYISINI 3'E KATLADI

Aslen Sırp kökenli olan eski manken, bir yıldan kısa bir sürede Instagram'da takipçisi sayısını 60 binden 175 bine çıkarmıştı. Romani daha öncede FHM, GQ ve Maxim gibi dergilerde boy göstermişti.

Kaynak: dailystar.co.uk, Harry Kemble.