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Cladio Taffarel Kral'a büyük teklif!

ABD Mаjоr Ligi'ndеn bir tаkımın tеknik dirеktörlük tеklifinе оlumlu yаnıt vеrеn Clаdiо Tаffаrеl, yаnınа Hakan Şükür'ü аlıp sеzоn sоnundа ABD'nin yоlunu tutаcаk

Cladio Taffarel Kral'a büyük teklif!

 Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel'e, bir ABD Major Ligi (MLS) takımı teknik direktörlük teklifi yaptı. Brezilyalı çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılı ekipten eski takım arkadaşı Hakan Şükür'e yardımcı antrenörlük önerdi. İkili, sezon sonunda ABD'nin yolunu tutabilir.

GALATASARAY'A HOCA OLMADI

Galatasaray yönetimi, kötü gidişatın ardından istifa eden Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için kulübün efsane kalecilerinden biri olan ve yıllardır kaleci antrenör olarak görev yapan Clauido Taffarel'i düşünmüştü. Ancak Brezilyalı antrenör 'hazır olmadığı gerekçesiyle' yapılan bu teklifi nazikçe geri çevirmişti.

ABD'DEN TEKLİF VAR

Taffarel'i takımın başına geçirmeyi uygun gören tek kulübün Galatasaray olmadığı ortaya çıktı. ABD Major Ligi'nden bir takım, gelecek sezon teknik adam olarak kendisiyle çalışmak istediklerini Taffarel'e iletti.

HAKAN ŞÜKÜR'E TEKLİF ETTİ

Brezilyalı, teklifi değerlendirdi ve olumlu yanıt verdi ve yıllarca Galatasaray formasını birlikte giydiği Hakan Şükür'e yardımcı antrenörlük önerdi. Sarı-Kırmızılıların iki efsanesi sezon sonunda birlikte yeni bir maceraya yelken açabilir.
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Cladio Taffarel
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