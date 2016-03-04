Cladio Taffarel Kral'a büyük teklif!

Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel'e, bir ABD Major Ligi (MLS) takımı teknik direktörlük teklifi yaptı. Brezilyalı çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılı ekipten eski takım arkadaşı Hakan Şükür'e yardımcı antrenörlük önerdi. İkili, sezon sonunda ABD'nin yolunu tutabilir.
Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel'e, bir ABD Major Ligi (MLS) takımı teknik direktörlük teklifi yaptı. Brezilyalı çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılı ekipten eski takım arkadaşı Hakan Şükür'e yardımcı antrenörlük önerdi. İkili, sezon sonunda ABD'nin yolunu tutabilir.