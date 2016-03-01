Cizre'de tatsız derbi keyfi!

Spor Toto Süper ligin 23. Haftasında lider Beşiktaş ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, yurt genelinde büyük heyecan meydana getirdi. Ancak sokağa çıkma yasağı devam eden Şırnak'ın Cizre ilçesi bu heyecandan mahrum kaldı. Bütün kahvehanelerin kapalı olduğu ilçede Cizreliler maçı komşularında izledi.
Spor Toto Süper ligin 23. Haftasında lider Beşiktaş ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, yurt genelinde büyük heyecan meydana getirdi. Ancak sokağa çıkma yasağı devam eden Şırnak'ın Cizre ilçesi bu heyecandan mahrum kaldı. Bütün kahvehanelerin kapalı olduğu ilçede Cizreliler maçı komşularında izledi.