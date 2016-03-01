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Cizre'de tatsız derbi keyfi!

Sоkаğа çıkmа yаsаğı dеvаm еdеn Şırnаk'ın Cizrе ilçеsi Fеnеrbаhçе-Bеşiktаş dеrbisindеn mаhrum kаldı. Bütün kahvehanelerin kapalı оlduğu ilçеdе Cizrеlilеr mаçı kоmşulаrındа izlеdi

Cizre'de tatsız derbi keyfi!

 Spor Toto Süper ligin 23. Haftasında lider Beşiktaş ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, yurt genelinde büyük heyecan meydana getirdi. Ancak sokağa çıkma yasağı devam eden Şırnak'ın Cizre ilçesi bu heyecandan mahrum kaldı. Bütün kahvehanelerin kapalı olduğu ilçede Cizreliler maçı komşularında izledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PERİŞAN ETTİ

Sokağa çıkma yasağının 79. güne girdiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar büyük sıkıntılar yaşarken her türlü sosyal faaliyetlerden de mahrum kalıyor. Dün gece oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle biten derbi maçı tüm ülkede büyük heyecanla izlenirken, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de ise bu heyecan yaşanmadı.

DERBİYİ KOMŞULARINDA İZLEDİLER

Yasağın devam etmesi sebebiyle kahvehanelerin kapalı olduğu ilçede vatandaşlar maçı izleyemedi. Bazı vatandaşlar komşularının evinde maçı izlerken ilçe nüfusunun çoğu maçtan mahrum kaldı.
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