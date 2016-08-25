City'nin yıldızı takımda kaldı!

Leicester City, orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.



Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Drinkwater'ın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.



Kulübün resmi internet sitesine konuşan İngiliz futbolcu, "Bu takımda oynadığım için çok mutluyum. Son 4 yılda birey ve oyuncu olarak çok geliştim. Bunda City'nin büyük payı var. Kariyerime uzun yıllar bu kulüpte devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Leicester City Teknik Direktörü Claudio Ranieri ise "Drinkwater, göreve geldiğimden beri en istikrarlı futbolcularımdan biri oldu. O harika bir insan ve futbolcu. Onun uzun yıllar burada kalmasını istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



İngiliz ekibi şampiyonlukta büyük payı olan Riyad Mahrez, Jamie Vardy, Kasper Schmeichel, Wes Morgan ve Andy King ile de sözleşme yenilemişti.