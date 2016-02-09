Çinliler Çıldırdı Tam 600 Milyon Euro Teklif!

Uzun süre Tayvanlı iş adamı Bee ile satın alma görüşmeleri yürüten ancak bir sonuca varamayan İtalyan devi AC Milan'a son dönemin aktif ülkesi Çin'den talip çıktı.



600 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Milan hisselerinin yüzde 99'unu isteyen Çinli yatırımcılar, kulübün sahibi Silvio Berlusconi'ye 600 milyon Euro değerinde dev bir teklif sundu.

BERLUSCONI AİLESİ KULÜPTE ETKİN OLMAK İSTİYOR

Çin hükümetinin desteklediği bir konsorsiyum olan yatırımcı grubu kulübün kontrolünü tamamen devralmak isterken, Berlusconi ailesi satışa karşın kulüpte etkin olmak istiyor.

BASKI YAPILIYOR