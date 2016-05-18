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Çin’de Burak Yılmaz Kargaşası
Galatasaray tarafından devre arasında Çin’e transfer olan Burak Yılmaz 2.5 ayda sadece 2 maça çıkabildi. Burak bunun üzerine çok gergin, tecrübelinin oyuncunun doktoru kovuldu. Menajerinin yeri ise tehlikede.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 17:23
Devre arasında Galatasaray'dan Çin'in Pekin Gouan takımına transfer olan fakat 2.5 ayda iki maça çıkabilen Burak Yılmaz'ın futbol kariyerinin tehlikede olduğu bildirildi. Çin basını Türk futbolcunun "uyluk kas rüptüründe" sorun olduğunu bu yüzden bir türlü sahalara dönemediğini yazdı.
DOKTOR KOVULDU
Burak'ın Euro 2016'da oynamasının zor olduğu belirtildi. Burak Yılmaz'ın transfer olmasında payı olan menajer Keixing Wei'nin koltuğunun sallandığı, geldiğinde sakat olduğu iddia edilen ve yeterli tetkikleri yapmadığı belirtilen kulüp doktoru Yin Shuang'ın ise görevine son verildiği bildirildi.
BAŞKAN TALİMAT VERDİ
Başkan Ning Luo'nun, Burak Yılmaz transferi yüzünden kulüp içinde soruşturma yaptırdığı, Galatasaray'dan Burak'ın alınmasında ihmali olan tüm isimlerin sorgulanmasını istediği de gelen bilgiler arasında.
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