Çin’de Burak Yılmaz Kargaşası

Galatasaray tarafından devre arasında Çin’e transfer olan Burak Yılmaz 2.5 ayda sadece 2 maça çıkabildi. Burak bunun üzerine çok gergin, tecrübelinin oyuncunun doktoru kovuldu. Menajerinin yeri ise tehlikede.

18 Mayıs 2016 Çarşamba 17:23