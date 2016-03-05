Çin Ligi konuşulmaya devam ediyor!

Çin Süper Ligi, hafta sonu itibariyla 2016 sezonuna resmen 'merhaba' dedi.



Kış transfer döneminde takımların 260 milyon Euro'ya yakın para harcayarak Avrupa'nın büyük liglerini gölgede bırakan Çin'de, Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ramires, Gervinho ve Lavezzi gibi dünya yıldızları sahnede olacak.



Dünya ekonomisinde büyük bir yere sahip olan Çin'de, devlet başkanı Xi Jinping, futbolda da söz sahibi olmak için yatırımların büyüyerek süreceğini ve hedeflerinin 15 yıl içerisinde Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu deklare etmişti.



Peki Çin gerçekten gelecekte futbolda adından söz ettirecek bir futbol ülkesi olabilir mi? Yoksa sadece kendi çaplarında bir 'fantezi futbol' serüveni mi yaşayacak?



İŞTE ÇİN LİGİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Takım Sayısı: 16

Oyuncu Sayısı: 500 civarı

Yabancı Oyuncu Oranı: %18

Yaş Ortalaması: 26,5

Oyuncuların Tahmini Transfer Değeri: 300 milyon Euro



* Her takım bünyesinde 5 yabancı oyuncu bulundurabilir. İçlerinden bir tanesi Asya Futbol Konfederasyonu'na bağlı ülkelerden olmalıdır. Avustralya, Japonya veya Hong Kong.



* Yalnızca 4 deniz aşırı futbolcu aynı anda sahada olabilir.



* Yabancı kaleci transferine izin verilmez. (Altyapıdaki kaliteyi arttırmak için)



* Transfer bütçesi, maaş bütçesi gibi kurallar yok. Finansal Fair Play'e (FFP) eş değer herhangi bir kısıtlama yok.



* Jiangsu Suning, 50 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alex Teixeira ile Çin Transfer Rekoru'nu kırdı.



* Çin Süper Ligi'ndeki stadyum kapasitelerinin ortalaması 45,268 ve geçtiğimiz yılki seyirci ortalaması 22,193.



* 2015 yılında Çin Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu Guangzhou Evergrande de forma giyen Brezilyalı Ricardo Goulart oldu.



* Çin Ligi 1994 yılında profesyonel kategoriye geçti ve 2004 yılında Çin Süper Ligi adını aldı.



* Çin'de futbol sezonu mart ile kasım aylarında oynanıyor.





ÖNEMLİ ANLAŞMALAR







Arjantinli forvet Ezequiel Lavezzi, Çin Ligi'ne transfer olan en önemli isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ersan Gülüm'ün formasını giydiği Hebei China Fortune'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, haftalık 500 bin Euro kazanacak.



Jiangsu Suning ise transfer dönemine damga vuran en önemli takım. Brezilyalı futbolcular Teixeira ve Ramiers ikilisine toplam 78 milyon Euro bonservis ödediler.



Bir diğer hamleyi ise Guangzhou Evergrande, Atletico Madrid'den 42 milyon Euro bedelle Jackson Martinez'i alarak yaptı.



Çin 2. Lig takımları bile Avrupa'dan önemli isimleri kadrosuna kattı. Beijing Renhe, West Ham'ın Hırvat golcüsü Nikica Jelavic'i transfer ederek ses getirdi.