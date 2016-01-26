Çin kulüplerinin yeni hedefi Wesley Sneijder

ÇİN'DEN TEKLİF VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sneijder'e iki Çin Kulübü yüksek bir yıllık ücret ile önemli bir teklifte bulundu. Bu kulüplerde konuşuluyor. Şu anda resmi teklif olmasa da menajerler bu durumu yönetime yansıttı. Asıl tesadüf ise tam da bu iddiaların çıktığı dönemde Sneijder'in menajeri Guido Albers'in, İstanbul'a gelmesi.

+1 YILI KURTARACAKLAR

Geçen hafta G.Saray'ın UEFA FFP kriterleri nedeniyle ceza alma ihtimalinin, Sneijder'i üzeceğini belirten Albers'in, yönetimin kapısını ne için çalacağı merak konusu. Mali tablosunu düzeltmesi gereken Galatasaray'da, Sneijder'in serbest kalma bedeli ise eski sözleşmesinin geçerlilik tarihi olan Mayıs 2016'ya kadar 20 milyon Euro… Eğer Albers, Çin kulüplerinden bir teklifle yönetimin karşısına çıkarsa, bu rakam istenecek. UEFA'dan men cezası almamak için Mayıs 2016'ya kadar Sportif AŞ zararını 10 milyon Euro'ya düşürmesi gereken Galatasaray, bu transfer gerçekleşirse de büyük ölçüde rahatlayacak. Kısaca UEFA'dan 1+1 yıl ceza alma ihtimali ile karşı karşıya olan Galatasaray, +1 yılı böylece kurtarmış olacak.

Galatasaray'da bugün sürpriz bir zirve gerçekleşecek... Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, sarı kırmızılı yönetimle görüşecek. Bu buluşmayı gizemli kılıp kafalarda soru işareti bırakan nokta ise transfer kulislerinde Hollandalı yıldızın, Çin kulüpleri ile isminin geçmesi.