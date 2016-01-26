Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çin kulüplerinin yeni hedefi Wesley Sneijder

İngiliz ve İtalyan takımlarının ardından Wesley Sneijder ile Çin kulüpleride ilgilenmeye başladı, yıldız oyuncunun menajeri Guido Albers bugün yönetim ile görüşecek

Çin kulüplerinin yeni hedefi Wesley Sneijder
 Galatasaray'da bugün sürpriz bir zirve gerçekleşecek... Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, sarı kırmızılı yönetimle görüşecek. Bu buluşmayı gizemli kılıp kafalarda soru işareti bırakan nokta ise transfer kulislerinde Hollandalı yıldızın, Çin kulüpleri ile isminin geçmesi.
ÇİN'DEN TEKLİF VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sneijder'e iki Çin Kulübü yüksek bir yıllık ücret ile önemli bir teklifte bulundu. Bu kulüplerde konuşuluyor. Şu anda resmi teklif olmasa da menajerler bu durumu yönetime yansıttı. Asıl tesadüf ise tam da bu iddiaların çıktığı dönemde Sneijder'in menajeri Guido Albers'in, İstanbul'a gelmesi.

+1 YILI KURTARACAKLAR

Geçen hafta G.Saray'ın UEFA FFP kriterleri nedeniyle ceza alma ihtimalinin, Sneijder'i üzeceğini belirten Albers'in, yönetimin kapısını ne için çalacağı merak konusu. Mali tablosunu düzeltmesi gereken Galatasaray'da, Sneijder'in serbest kalma bedeli ise eski sözleşmesinin geçerlilik tarihi olan Mayıs 2016'ya kadar 20 milyon Euro… Eğer Albers, Çin kulüplerinden bir teklifle yönetimin karşısına çıkarsa, bu rakam istenecek. UEFA'dan men cezası almamak için Mayıs 2016'ya kadar Sportif AŞ zararını 10 milyon Euro'ya düşürmesi gereken Galatasaray, bu transfer gerçekleşirse de büyük ölçüde rahatlayacak. Kısaca UEFA'dan 1+1 yıl ceza alma ihtimali ile karşı karşıya olan Galatasaray, +1 yılı böylece kurtarmış olacak.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.