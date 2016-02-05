Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çin kulübünün yeni hedefi Aziz Behich

Uzun süredir Türkiye'de bir çok takımın futbolcusuna teklif götüren Çin kulüplerinin yeni hedefinin Bursaspor forması giyen Aziz Behich olduğu iddia edildi

Çin kulübünün yeni hedefi Aziz Behich

 Transferde dudak uçuklatan paralar harcayarak dünya yıldızlarını kadrolarına katan Çin kulüpleri, Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ün ardından şimdi de gözünü Bursaspor'a çevirdi.


ÇİN'DEN AZİZ İÇİN 2,5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fotospor'da yer alan habere göre; Çin'den bir "talih kuşu" da Bursaspor'un başına kondu... Yeşil-beyazlı ekibin 2 sezon önce Melbourne takımından bedelsiz olarak transfer ettiği Avustralya pasaportlu oyuncu Aziz Behich'e Çin'den teklif geldi. Çin ekibinin sol bek mevkiinde forma giyen Aziz için 2.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Aziz Behich
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.