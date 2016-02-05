Çin kulübünün yeni hedefi Aziz Behich

Transferde dudak uçuklatan paralar harcayarak dünya yıldızlarını kadrolarına katan Çin kulüpleri, Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ün ardından şimdi de gözünü Bursaspor'a çevirdi.
ÇİN'DEN AZİZ İÇİN 2,5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Fotospor'da yer alan habere göre; Çin'den bir "talih kuşu" da Bursaspor'un başına kondu... Yeşil-beyazlı ekibin 2 sezon önce Melbourne takımından bedelsiz olarak transfer ettiği Avustralya pasaportlu oyuncu Aziz Behich'e Çin'den teklif geldi. Çin ekibinin sol bek mevkiinde forma giyen Aziz için 2.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi.