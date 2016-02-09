Çin Kulübünün Kıskandıran Tesisleri

Çin kulübü Guangzhou Evergrande'nin 160 milyon Euro'ya mal olan tesisleri dikkat çekiyor. Tesislerde 80 futbol sahası yer alıyor.



Çin'in en büyük kulübü Guangzhou Evergrande sadece yeşil sahadaki başarılarıyla değil tesisleriyle de dikkat çekiyor.

Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan kulübün, yaklaşık 300 dönüm arazi üzerine kurduğu ve 11 ayda yapılan tesisler adeta göz kamaştırıyor.





160 MİLYON EURO'YA MAL OLDU

Real Madrid ile yapılan ortaklık anlaşmasıyla birlikte faaliyete geçen ve 160 milyon Euro'ya mal olan devasa tesislerin i çin de 80 futbol sahası, teknolojinin son imkanları da genç futbolcu adaylarının hizmetine sunulmuş durumda.





3 BİN ÇOCUK EĞİTİLİYOR

Oyuncular da tamamen İspanyol hocalara emanet. Okulda 9-16 yaş arasında 3 binden fazla çocuk eğitim görüyor. Bu devasa tesisin içinde ayrıca Pele, Bobby Moore ve Socrates gibi efsanelerin heykelleri bulunuyor.