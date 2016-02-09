Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çin Kulübünün Kıskandıran Tesisleri

Çin'in en büyük kulübü Guаngzhоu Evеrgrаndе sаdеcе yeşil sаhаdаki bаşаrılаrıylа dеğil tеsislеriylе de dikkаt çеkiyоr .<br /><br />Trаnsfеr dönеminin en hızlı tаkımlаrındаn оlаn kulübün, yаklаşık 300 dönüm аrаzi üzеrinе kurduğu ve 11 ayda yаpılаn tеsislеr аdеtа göz kаmаştırıyоr

Çin Kulübünün Kıskandıran Tesisleri

 Çin kulübü Guangzhou Evergrande'nin 160 milyon Euro'ya mal olan tesisleri dikkat çekiyor. Tesislerde 80 futbol sahası yer alıyor.

Çin'in en büyük kulübü Guangzhou Evergrande sadece yeşil sahadaki başarılarıyla değil tesisleriyle de dikkat çekiyor.

Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan kulübün, yaklaşık 300 dönüm arazi üzerine kurduğu ve 11 ayda yapılan tesisler adeta göz kamaştırıyor.



160 MİLYON EURO'YA MAL OLDU

Real Madrid ile yapılan ortaklık anlaşmasıyla birlikte faaliyete geçen ve 160 milyon Euro'ya mal olan devasa tesislerin içinde 80 futbol sahası, teknolojinin son imkanları da genç futbolcu adaylarının hizmetine sunulmuş durumda.



3 BİN ÇOCUK EĞİTİLİYOR

Oyuncular da tamamen İspanyol hocalara emanet. Okulda 9-16 yaş arasında 3 binden fazla çocuk eğitim görüyor. Bu devasa tesisin içinde ayrıca Pele, Bobby Moore ve Socrates gibi efsanelerin heykelleri bulunuyor.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
çin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.