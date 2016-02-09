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Çin kulübüne transferi gerçekleşen Ersan Gülüm konuştu

Beşiktaş'tan Çin'in Hеbеi Chinа еkibinе trаnsfеr оlаn Ersan Gülüm, "Beşiktaş'ın bir parçası оlmаk bеnim için gurur vеrici "dеdi

Çin kulübüne transferi gerçekleşen Ersan Gülüm konuştu

 BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Ersan şunları söyledi;

"Beşiktaş'a geldiğimde 23 yaşındaydım. O zaman kiralık bir oyuncuydum. Çok farklı duygulardı benim için. Bu kulüpte yaşadıklarım herkese nasip olmaz. Takımın bir parçası olmak gurur verici. İyi ve kötü günler gördüm. Taraftarlar beni hep desteklediler. Umarım onları mahçup etmemişimdir.

Beşiktaş için mücadele ettim. Ayrıldığım için üzülüyorum. Benden feda istendiğinde hiç düşünmeden evet dedim. İyilik yaparsan iki katını geri alırsın. Herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Böyle devam ederse Beşiktaş şampiyon olacak. Taraftarlardan ricam takımı desteklemeleri. Takım ve taraftar şampiyonluk istiyor. Bu takımın şampiyonluğa ihtiyacı var. Taraftarlar sonuna kadar takımın yanında olsun.

Beşiktaş'ta yeniden oynamak isterim. Fikret Orman, inşallah başkanlığa devam eder. Büyük işler yaptı Beşiktaş'ta Beşiktaş çok borç içindeydi. Başkan her şeyi değiştirdi. Taraftar başkana sahip çıksın. Fikret Orman, çok büyük bir başkan bence. Stadı yaptı, önemli transferler yaptı. Başkanımıza hakkımı helal ediyorum. Bana kapısını açtı. Sözleşme yenileme sürecimde kimse beni istemezken o arkamda durdu.

Beşiktaş'ta çok güzel anılarım oldu. Beşiktaş kariyerime kupada Mersin İdmanyurdu maçı ile başlamıştım. Unutulmaz anılarım oldu. Beşiktaş kalıcı biz gidiciyiz. Stat bitince herkes görecek Beşiktaş'ı. Herkes Beşiktaş'tan korkacak. Vodafone Arena'da coşkulu taraftarıyla kimse durduramaz Beşiktaş'ı."

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Ersan Gülüm
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