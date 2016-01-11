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Çin kulübünden Ersan Gülüm ısrarı servet önerdiler

Çin kulübü Ersan Gülüm transferi için nabız yoklamaya devam ediyor,en son yaptıkları teklifin 3,5 milyon euro olduğu bilgisi alındı

Çin kulübünden Ersan Gülüm ısrarı servet önerdiler

 Beşiktaş'ın formda ismi Ersan Gülüm bir kez daha Çin'li kulüplerin radarına girdi. Sezon başında kadrosunu Demba Ba ile güçlendiren ve Ersan Gülüm için nabız yoklayan Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın ardından, bu kez Çin 1. Lig ekiplerinden Hebei Fortune, Ersan Gülüm'e resmen talip oldu.

ERSAN'A SERVET

Transfer için siyah-beyaz'lı kulübe 3,5 milyon Euro bonservis ücreti teklif eden Çin 1. Lig temsilcisi, Ersan Gülüm'e yıllık 3 milyon Euro artı bonuslar ile birlikte ev ve bir de araba verecek.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Beşiktaş ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Takım olarak şampiyonluğa odaklandık ve hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyoruz" ifadesini kullandığı bildirildi. Transferle ilgili konuşan Ersan Gülüm'ün ise "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve bu sezon takım olarak şampiyonluğa konsantre olduk, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

DEMBA BA'DAN DESTEK

Lig TV'nin haberine göre; Hebei Fortune yöneticilerinin geçtiğimiz sezon Ersan Gülüm ile aynı formayı terleten ve şu an Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Shenhua forması giyen Demba Ba ile de görüştükleri, Senegal'li golcünün Ersan Gülüm'ün transfer edildiği takdirde takıma çok şey katacağını söylediği gelen haberler arasında.

(Kaynak: AMK)
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