Çin kulübü Nani ve Van Persie için Fenerbahçe'ye adeta servet önerdi

Süper Lig'i önemli bir pazar olarak gören Çin ekipleri, şimdi de F.Bahçe'nin yıldızlarına göz dikti... Shanghai Sıpg takımı, Sarı-Lacivertliler'in sezon başında M.United'dan kadrosuna kattığı Robin van Persie ile Luis Nani'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Hatırlanacağı gibi Beşiktaş'ın yıldızı Demba Ba da, 13 milyon Euro bonservis karşılığında Shanghai Shenhua'ya gitmişti. Her iki yıldıza da yıllık 5'er milyon Euro teklif eden Çin kulübü, Sarı-Lacivertli kulübe ise bonservis bedeli olarak 22 milyon Euro (yaklaşık 70 milyon TL) önerdi.

"30 MİLYON EURO OLURSA DÜŞÜNÜRÜZ"

Habertürk'ün haberine göre; Hollandalı golcüsü ve Portekizli yıldızını şimdilik satmak istemeyen Fenerbahçeli yöneticiler ise Shanghai Sıpg'ın bu teklifine "Rakam 30 milyon Euro'ya çıkarsa düşünürüz" şeklinde karşılık verdi. Transferi resmiyete dökmek isteyen Uzak Doğu ekibinin, önümüzdeki haftalarda iki oyuncunun menajeriyle görüşeceği ve F.Bahçe Kulübü'ne de bir yetkili göndererek transferi resmiyete dökeceği öğrenildi.

KJAER'E DEV TALİP

Bu arada Fenerbahçe'de sezon başında en çok eleştirilen konuların başında savunma ve stoper Simon Kjaer geliyordu.... Ancak F.Bahçe'nin bonservisine 6 milyon 750 bin Euro ödediği Danimarkalı yıldız, her geçen gün takıma ve Türk futboluna ayak uydurmaya başladı. Gerek Alves'le gerekse Ba ile iyi bir uyum yakalayan Kjaer, zamanla ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekti.Fenerbahçe'nin Başakşehir'le oynadığı karşılaşmayı statta izleyen İngiliz devi Manchester United ve Fransa şampiyonu Paris Saint Germian'ın scoutları, Kjaer'i mercek altına aldı.

"AVRUPA'NIN EN İYİSİ"

Her iki kulübün yetkilileri, başarılı stoperin ortaya koyduğu performans için "Avrupa'nın en iyi stoperleri arasında" ifadelerini kullanırken, Danimarka ile birlikte EURO 2016'ya katılamamasının oyuncu adına şansızlık olduğunu vurguladılar.

Kjaer'in Başakşehir maçındaki performansına tam not veren PSG ve ManU'nun scoutlarının, yıldız futbolcuyu ilerleyen süreçte tekrar izleyebilecekleri ifade edildi.