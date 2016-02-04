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Çin Kulübü Çıldırdı! Fenerbahçeli iki futbolcuya tam 40 Milyon Euro!

Çin ekibi Jiangsu Suning takımı Fenerbahçe'nin iki super starı Nani ve Van Persie için teklif ettiği tutar tam 40 Milyon Euro!

Çin Kulübü Çıldırdı! Fenerbahçeli iki futbolcuya tam 40 Milyon Euro!

 Fenerbahçe'ye piyango vurdu... Çin'in Jiangsu Suning takımı Sarı- Lacivertli kulübe Nani ve Van Persie için tam 40 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Sarı-Lacivertliler, "İki oyuncuyu bu fiyata verebiliriz. Ama şimdi değil sezon sonu" yanıtını verdi.

ŞİMDİ DEĞİL SEZON SONU

Takvim gazetesinin haberine göre; Elinde Nani ve Van Persie gibi iki dünya yıldızını elinde bulunduran Fenerbahçe, "Devre arasında satarsak şampiyonluğu da riske atmış oluruz. O yüzden sezon sonu gelin" dedi.

40 MİLYON EURO

Çin kulübü de iki önemli dünya yıldızını sezon sonu da olsa transfer edebileceği için teklifini sezon sonuna bıraktı. Sarı-Lacivertliler eğer Van Persie ve Nani'yi 40 milyon Euro'ya sattığı taktirde Türk futbol tarihine geçecek.

FENERBAHÇE KASASINI DOLDURACAK

132 milyon TL'yi kasasına koyarak ekonomik anlamda da rahat bir nefes alacak. UEFA gözetiminde olan Fenerbahçe devre arasında transfer yapmayarak gelir gider bütçesini alt üst etmemeye çalıştı.

İKİ YILDIZ GİDERSE DAHA BÜYÜK İKİ YILDIZ GELİR!

Fenerbahçe 132 milyon TL'yi kasasına koyduğu taktirde bonservisi elinde oyuncularla ilgilenerek UEFA kriterlerini de fazlasıyla yerine getirmek istiyor. Başkan Aziz Yıldırım 1+1 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası almak üzere olan Galatasaray'ın durumuna düşmemek için ekonomik dengelere daha da dikkat edeceklerini söyledi. Aziz Yıldırım yakın çevresine Fenerbahçe'nin sezon başında çok akıllı hamleler yaptığını ve iki dünya yıldızını çok uygun rakamlara aldığını belirterek, "F.Bahçe her zaman büyük düşünür. İki yıldız gitse bile daha iyilerini alırız" dedi.

FENER'E YILDIZ YAĞMURU!

Fenerbahçe Van Persie ve Nani'yi 40 milyon Euro'ya satması halinde kadrosunu yine yıldızlarla dolduracak. Arian Robben, Feghouli, Lavezzi gibi yıldızlar Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.
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40 Milyon Euro
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