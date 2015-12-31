Cimbomdan Meunier ve Immobile atağı

Galatasaray'da sağ bek konusunda girişimler hızlandı. Galatasaraylı yetkililer, Club Brugge'da forma giyen Thomas Meunier için Belçika'ya gitti. Forvet konusunda da alternatif isimler hazırlayan yönetimin ilk durağı İspanya olacak. Sarı kırmızılılar, Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Ciro İmmobile'yi gündemine aldı.



VAN DER WİEL TRANSFERİ FİYATA TAKILDI

Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklar yapan Galatasaray, sağ bek konusunu çözüme kavuşturmak istiyor. Paris St Germain forması giyen Van Der Wiel için görüşmelerde bulunan sarı kırmızılılar yüksek ücret nedeniyle bu transferi askıya aldı.

SAĞ BEK İÇİN HEDEF MEUNIER

Sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcu için büyük bütçelerden kaçınan yönetim, Ajax'tan Ricardo Van Rhijn konusunda da girişimlerde bulundu. Genç futbolcu konusunda yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, sağ bek için yeni aday da belirlendi. Yaz döneminde de Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Thomas Meunier yeniden listeye girdi. Galatasaraylı yetkililer, transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti. Bu sezon Club Brugge ile 15 lig, 6 Avrupa Ligi ve 2 Belçika Kupası maçında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu istikrarlı grafiği ile dikkat çekiyor.





CIRO IMMOBILE İÇİN İSPANYAYA GİDİLECEK

Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda forvet çalışmalarını da sürdüren yönetim, Belçika'daki görüşmelerin ardından İspanya'ya giderek Ciro İmmobile için girişimlerde bulunacak. Bu sezon başında Borussia Dortmund'dan Sevilla'ya kiralanan İtalyan oyuncu fazla forma şansı bulamamıştı. 25 yaşındaki İmmobile, 7 La Liga maçında 1 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 kez şans bulan İtalyan oyuncu ağları havalandıramadı.

(Kaynak: NTV Spor)