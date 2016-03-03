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Cimbomda Sabri ve Bilal Sakatlandı!

Gаlаtаsаrаy'da Bilal Kısа ve Sabri Sаrıоğlu, Akhisаr Belediyespor maçında sаkаtlаnаrаk оyunu tеrk еtti

Cimbomda Sabri ve Bilal Sakatlandı!

 Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Ligde zor zamanlar geçiren Sarı Kırmızılılar'a bir kötü haberde oynanan maç içerisinde geldi.

BİLAL VE SABRİ SAKATLANDI

Aslan'ın önemli oyuncularından Bilal Kısa ile Sabri Sarıoğlu, mücadelede sakatlanarak oyundan çıktılar.

Kadro olarak zaten zorlanan Aslan'ın kritik haftalarda oynayacağı maçlar için nasıl bir strateji uygulayacağı merak konusu.

BİLAL'İN GÖZÜNDEN KAN GELDİ

Karşılaşmanın 56. dakikasında Hugo Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ gözünde şişme olan Bilal Kısa, görme zorluğu yaşayınca yerini Ryan Donk'a bıraktı.

SABRİ SEDYEYLE ÇIKTI

Mücadelenin 69. dakikasında Olcan'ın yaptığı pas hatasını değerlendiren Soner orta alanın gerisinden ileri uca hareketlenen Muğdat'ı gördü.

Muğdat kaleci ile karşı karşıya pozisyonda ceza sahasına girerken hızını kesti ve Sabri'nin müdahalesi ile dengesini kaybetti. Bu kritik müdahale sonrası Sabri Sarıoğlu, sakatlandı ve sedyeyle oyun alanını terk etti.

Sabri'nin yerine oyuna giren isim Martin Linnes oldu.
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GalatasarayBilal KısaSabri Sarıoğlu
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