Cimboma Ada Gölcüsü

Ada'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Daily Mirror, bu sezon Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Newcastle'da gözden çıkarılan Papiss Cisse'nin ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olabileceğini öne sürdü.



Menajer Steve McClaren'in bazı oyuncularla devam etmek istemediği ve bunların başında da Senegalli forvetin geldiği ifade edildi. İngilizler'e göre ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki yıldız golcü için Galatasaray devrede.



Ancak adı daha önce de Aslan'la anılan Papiss Demba Cisse için Sarı-Kırmızılı yönetim ilk olarak kiralama yöntemi uygulamayı düşünüyor. Bu yıl Premier Lig'de 11 maça çıkıp sadece 2 gol kaydeden Senegalli yıldız forvetin, iki kulübün anlaşması halinde sezonun ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı formayı terleteceği bildirildi.



Niasse listeden silindi



Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasını ardından Oumar Niasse forvet alternatifleri arasından silindi.Lokomotiv Moskova forması altında 22 maçta 12 gol atıop 10 da sist yapan 25 yaşındaki Senegalli, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girmişti. Başkan morozov, Niasse'yi kiralamayı düşünmediklerini, iyi bir teklif gelirse satabileceklerini açıkladı. (Habertürk)