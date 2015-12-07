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Cimbom Yarın Oynanacak Astana Maçı Hazırlıklarını Bitirdi
Galatasarau UEFA ligine kalabilme adına Şampiyonlar Ligi son maçı Astana karşısında yarın oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamladı, Mustafa Denizli önderliğinde çalışan takım yarın sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı belirtildi, özellikle Denizli sürprize izin vermek istemiyor
07 Aralık 2015 Pazartesi 19:02
Galatasarau UEFA ligine kalabilme adına Şampiyonlar Ligi son maçı Astana karşısında yarın oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamladı, Mustafa Denizli önderliğinde çalışan takım yarın sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı belirtildi, özellikle Denizli sürprize izin vermek istemiyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacağı Astana maçının hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen Galatasaray, Devler Ligi'nin son haftasında yarın Kazakistan ekibi Astana'yı ağırlayacak. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak olan müsabaka öncesi sarı-kırmızılılar, son antrenmanını gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Sakatlıkları bulunan ve dünkü antrenmanda yer almayan kaptan Selçuk İnan ve Hakan Balta da antrenmanın basına açık bölümünde takımla birlikte yer alırken, sakatlığı süren oyuncular Hamit Altıntop, Denayer ve Lionel Carole de takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı oyuncuların antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı öğrenildi. - İSTANBUL
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Anahtar Kelimeler:AstanaMustafa Denizli
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