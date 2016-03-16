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Cimbom'dan derbi mesajı!

TÜRFAD'ın düzenlediği geceye katılan Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Cengiz Özyalçın, teknik direktör konusunda açıklamada bulunmazken hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için dostluk mesajı verdi.

Cimbom'dan derbi mesajı!

 Yaşanan polemikler için ısrarlı sorulara rağmen sessiz kalacağını ifade eden Özyalçın, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında ise dostluk mesajı verdi.

"Konuşmak için daha çok erken" diyen Özyalçın, şöyle devam etti: "Beşiktaş bizim kardeş kulübümüz. Fenerbahçe bizim her zaman dostumuz. Fenerbahçe bizim için kalıcı, dostluğumuz ömür boyu sürecek. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece devam edecek bir dostluğumuz var. Sahada her şey olabilir. Sahada olan şeyler sporun getirdiği şeyler ve hareketler. O sahada kalacak ama dışarıda dostluklarımız kardeşliklerimiz baki olacak"

Cengiz Özyalçın, derbi maçların zor olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Galatasaray'ın puan olarak büyük bir sorunu yok. Hoş olmayan bir yerde, bu yadsınılamaz ancak bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde her zaman güçlü kazanmaz. Ben bu maçta kazanmayı isterim. Onun ötesinde birlik ve beraberliğimizin pekişmesini ve sahada centilmence mücadele olmasını isterim. Fenerbahçe'nin yöneticilerini kendi evimizde gibi karşılamak istiyoruz. Türk kamuoyunun bunu bilmesini isterim. Her takımı ağırlıyoruz, Fenerbahçe'yi de ağırlayacağız. İnşallah sahada dostluk ve kardeşlik içinde oynanan ve hak edenin kazanacağı bir maç olacak."

Özyalçın, taraftarların derbiyi birlikte izleme isteğiyle ilgili olarak, "Dilekler başka, yasaların getireceği yükümlülükler başka. O nedenle biraz beklemeyi uygun görüyorum. Takımlara ve özellikle Galatasaraylı sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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GalatasarayDerbiSpor Toto Süper Lig
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