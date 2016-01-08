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Cimbom'dan Beşiktaş'a Martin Linnes çalımı

Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcu Martin Linnes için Galatasaray devrede, sarı kırmızılılar bu transferi bitirik siyah beyazlılara çalım atma peşinde

Cimbom'dan Beşiktaş'a Martin Linnes çalımı

 Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sağ bek arayışlarını sürdüren Sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Molde'nin Norveçli yıldızı Martin Linnes geldi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da ısrarla istediği ancak transferini noktalayamadığı 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelmesinde engeller bulunuyor.


MOLDE SICAK BAKMIYOR

Molde'nin başarılı oyuncusu Martin Linnes için girişimde bulunan yönetim, Molde, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ettiği için Linnes'i satmayı düşünmüyor. 25 yaşındaki oyuncu sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sarı kırmızılıların bir diğer sağ bek adayı Thomas Foket için de yapılan teklif reddedildi. Foket, takımıyla bu sezon toplamda 30 maça çıkarak istikrarlı bir grafik ortaya koydu.

CİMBOM, ZAZA'NIN PEŞİNDE

Galatasaray'ın geniş transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Juvenstulu Simone Zaza. Mustafa Denizli'nin kadroda görmek istediği isimlerden biri olan genç futbolcu için Juventus ile görüşen sarı kırmızılılar olumsuz yanıt aldı. Juventus, Zaza'yı takımda tutmak istediğini Galatasaray'a iletti. İtalyan futbolcu da kulübünde mutlu olduğunu ve kariyerine Juventus'ta devam etmek istediğini söyledi.

(Kaynak: Ntv Spor)
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