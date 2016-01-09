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Cimbom'da yeniden Grosskreutz vakası

Genelde futbolcuları ikna edip kulüpleri ile anlaşamayan sarı kırmızılı ekip bu sezon tam tersini yaşıyor, Simone Zaza ismi için kulübü ile anlaşsada futbolcu ülkesinden ayrılmak istemiyor

Cimbom'da yeniden Grosskreutz vakası

Juventus’un İtalyan golcüsü Simone Zaza için resmi temaslarda bulunan sarı-kırmızılıların önüne, Grosskreutz’ta olduğu gibi yine vatan hasreti çıktı.

İtalyan ekibinin 24 yaşındaki golcüsü için kiralanması konusunda her konuda anlaşan Cim-Bom, oyuncunun, “İtalya dışına çıkmak istemiyorum. Buna kendimi hazır hissetmiyorum” sözleriyle karşılaştı.

Böylece Galatasaray, İmmobile’den sonra ikinci İtalyan santrfor girişimden de olumsuz sonuç aldı.

18 milyon euro bonservisle transfer edilen Zaza’nın ülkesinde bir takıma kiralanması bekleniyor. Galatasaray’ın, forvet için listesindeki diğer isimlere yöneleceği ifade edildi.

Kaynak : Milliyet


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