Cimbom'da yeniden Grosskreutz vakası

Juventus’un İtalyan golcüsü Simone Zaza için resmi temaslarda bulunan sarı-kırmızılıların önüne, Grosskreutz’ta olduğu gibi yine vatan hasreti çıktı.

İtalyan ekibinin 24 yaşındaki golcüsü için kiralanması konusunda her konuda anlaşan Cim-Bom, oyuncunun, “İtalya dışına çıkmak istemiyorum. Buna kendimi hazır hissetmiyorum” sözleriyle karşılaştı.

Böylece Galatasaray, İmmobile’den sonra ikinci İtalyan santrfor girişimden de olumsuz sonuç aldı.

18 milyon euro bonservisle transfer edilen Zaza’nın ülkesinde bir takıma kiralanması bekleniyor. Galatasaray’ın, forvet için listesindeki diğer isimlere yöneleceği ifade edildi.

Kaynak : Milliyet