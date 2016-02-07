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Cimbom'da Sinan Gümüş Moralleri Bozdu

Gаlаtаsаrаy'da dünkü Tоrku Kоnyаspоr mаçındа sаkаtlаnаrаk оyundаn çıkаn Sinan Gümüş, sаhаlаrdаn 6 ila 8 hаftа аrаsındа uzаk kаlаcаk

Cimbom'da Sinan Gümüş Moralleri Bozdu
 Galatasaray'da dünkü Torku Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sinan Gümüş'ün durumunun ciddi olduğu belirtildi.
ÖDEM, ZORLANMA VE YIRTIK

Galatasaray'da, dün ligin 20. haftasında evinde oynadığı Torku Konyaspor maçının 41. dakikasında sol arka adalesinde ağrı hissederek kendini yere bırakan Sinan Gümüş, yerini Podolski'ye bırakmıştı. Sağlık ekiplerinin sahada ilk müdahalesinin ardından genç oyuncunun bugün çekilen MR'ında ise sol üst arka adalesinde ileri derecede ödem, zorlanma ve geniş yırtık alan tespit edildiği belirtildi.



Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle son haftalarda takımını sırtlayan isim olan Sinan Gümüş'ün kontrollerinin devam edeceği belirtilirken, dönüş tarihinin ise en az 6 ilâ 8 hafta arasında olması bekleniyor.
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