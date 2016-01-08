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Cimbom'da Lukas Podolski şaşırttı

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Lukas Podolski sakatlığı nedeniyle Almanya'nın yolunu tutmuştu, yıldız futbolcunun dinlenmek yerine tatil için Dubai'ye gitmesi şaşkınlık yarattı

Cimbom'da Lukas Podolski şaşırttı

 Galatasaray’da devre arasına sakat giren Lukas Podolski’nin ikinci yarı hazırlıkları için İstanbul’a döndükten sonra tekrar Almanya’nın yolunu tutması kafa karıştırırken, Alman futbolcunun durumuyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Buna göre Podolski, Köln’de 10 yaşından beri kendisiyle ilgilenen doktoruna gitti. Alman yıldız ayrıca Münih’te de ünlü doktor Müller Wohlfahrt’a görünecek.

Podolski’nin sol ayak bileğindeki sorunun çok eskilere dayandığı ve bunun kas problemine yol açtığı belirlendi. Ağrılarının nedeninin ise ayak bileğinde kronik hale gelen bu sorundan kaynaklandığı öğrenildi.

Ancak Podolski’nin ilk yarının son haftası oynanan Kayseri maçında sakatlanıp sahayı terk etmesine rağmen devre arasını iyi geçirmemesi ise diğer bir detay.

TATİLİNİ DUBAİ'DE GEÇİRİYOR



Alman yıldızın dinlenmesi ve tedavi olması gerekirken, ailesiyle beraber tatilini Dubai’de geçirdiği bildirildi. Bu durumun tedavi programını aksattığı ileri sürüldü.



Podolski’nin durumunu yakından takip eden Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin Alman futbolcuyla beraber yine sakatlık problemleri yaşayan Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz gibi yıldızlarının ikinci yarıya sorunsuz girmesini istediği, bu yüzden kupa maçlarında hiçbirinin görev almayacağı belirtildi.

Kaynak : Milliyet

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