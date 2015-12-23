Cimbom'da Babel Sesleri!

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Daha önce Kasımpaşa forması giyen ve sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımına transfer olan Ryan Babbel'in teknik direktör Mustafa Denizli'ye önerildiği öğrenildi.

Milliyet 'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcunun çok uygun bir rakama sarı-kırmızılıl ara transfer olabileceği ve Al Ain'de mutsuz olan Hollandalı yıldızın da tekrar Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Yönetimin de bu transfere çok sıcak baktığı, son kararı verecek olan Mustafa Denizli'nin de çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı Babel'in transferine onay verdiği öğrenildi.

Süper Lig'de 2013-2015 yılları arasında 58 maça çıkıp 14 gol kaydeden Babel, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 29 maçta 9 kez fileleri havalandırmıştı.