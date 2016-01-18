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Cimbom'da 4 isim için artık son şans!

Galatasaray kupa maçı için oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı ayrı bir önem taşıyor, bu karşılaşmada gitmesi gündemde olan 4 futbolcuya son bir şans verilecek

Cimbom'da 4 isim için artık son şans!

 Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekipte, bu karşılaşmanın ardından bazı futbolcular ile yolların ayrılması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında, "Kupa maçından sonra muhtemelen bu kadroda yer almaları zorlaşacak olan arkadaşlarımız var. Buradaki aşamalar ince elenip sık dokunacaktır. Muhtemelen aramızdan 3-4 arkadaşımız ayrılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

4 FUTBOLCUYA SON ŞANS

Deneyimli çalıştırıcının Akhisar Belediyespor karşılaşmasında, takımda az forma şansı bulan Tarık Çamdal, Koray Günter, Jem Paul Karacan ve Emre Çolak'a son kez şans vererek performanslarını değerlendireceği öğrenildi. Bu oyunculardan yetersiz olanların takımdan gönderilmesi planlanıyor.
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GalatasarayAkhisar Belediyespor
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