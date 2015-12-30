Cimbom Burak Yılmaz kararını verdi

Kötü gidişin ardından neşteri vurmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Burak Yılmaz'ı satışa çıkarıyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca Jem Paul Karacan, Hamit Altıntop ve Jose Rodriguez ile de yolları ayırıyor.



GALATASARAY'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Ligin ilk yarısını lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da devre arasında büyük operasyon var. Dün toplanan yönetim kurulu, yaptığı toplantıda radikal kararlar aldı. Yönetimin hışmına ilk uğrayan isim Burak Yılmaz olacak. Yönetim, 'Kral'ı ara transfer döneminde satmayı kafasına koydu. Burak Yılmaz'ın yanı sıra 3 oyuncuyla daha yollar ayrılacak. Denizli'nin verdiği rapor doğrultusunda Hamit Altıntop, Jem Paul karacan ve Jose Rodriguez'in de sözleşmeleri fesh edilecek.

İNDİRİM İSTENECEK

Yönetimin kanayan yaraya vuracağı neşter bunlarla da sınırlı kalmayacak. Oyuncularla yapılacak görüşmelerde, herkesten yıllık ücretinde indirime gidilmesi istenecek. Buna yanaşmayan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacak. Radikal kararlardan kulüp çalışanları da nasibini alacak. Özellikle altyapılarda görev yapan ve sayısal anlamda gereksiz olduğu düşünülen antrenör ve yardımcıların bazılarıyla da yola devam edilmeyecek. Alınan bu kararların en kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor.