Cimbom'a Hamit Altıntop ikramiyesi

Galatasaray'ın kapısını çalan Hamit Altıntop, Katar'a gideceğini söyleyerek izin istedi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcu için 1 milyon euro talep edilecek, ayrıca sezon sonuna kadar ödenecek 1 milyon 375 bin eurodan da kurtulmuş olacak.





GİDECEKLER LİSTESİNDE

Galatasaray'da bileti kesilen ve ayrılık kararı alanlar listesine son eklenen isim Hamit Altıntop oldu. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Tarık, Koray, Jem Paul Karacan, Emre Çolak ve Rodriquez'le ilgili olumsuz raporundan sonra, Hamit Altıntop da gidecekler isimler arasına girdi. Ancak tecrübeli futbolcu bu kararı kendi isteğiyle aldı. Sezon başında hazırlık kampında sakatlanan ve bu sezon hiç forma giyemeyen 33 yaşındaki futbolcu, kulübe başvurarak Katar'a gideceğini söyledi.

1 MİLYON EURO TALEP EDİLECEK

6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan ve serbest kalacağı bilinen Hamit Altıntop'tan bonservis bedeli olarak 1 milyon euro talep edilecek. Galatasaray ayrıca futbolcuya yarım sezon için ödeyeceği 1 milyon 375 bin eurodan da kurtulacak. Böylece Hamit Altıntop'un Galatasaray serüveni 3.5 yılla tamamlanmış olacak.





9 MİLYON 925 BİN GARANTİ PARA

2012'de Real Madrid'ten 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Hamit, geride kalan bu süreçte maç başı hakedişler hariç 9 milyon 925 bin euro garanti para aldı

(Kaynak: Milliyet)