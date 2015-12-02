Cimbom'a Fransa'dan Gölcü geliyor

Fransız L'Équipe gazetesinin haberine göre Galatasaray, Almanya'da mutsuz olanMevlüt Erdinç'i yakından takip ediyor.
Burak Yılmaz'a alternatif arayan Galatasaray'ın 28 yaşındaki milli futbolcuyu yeniden gündemine aldığı iddia edildi.
Konyaspor'un da ilgilendiği Mevlüt'ün devre arasında Türkiye'ye gelebileceği ifade edildi.
Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Mevlüt, bu sezon 11 resmi maça çıktı ancak henüz gol atma başarısı gösteremedi.
Burak Yılmaz'a alternatif arayan Galatasaray'ın 28 yaşındaki milli futbolcuyu yeniden gündemine aldığı iddia edildi.
Konyaspor'un da ilgilendiği Mevlüt'ün devre arasında Türkiye'ye gelebileceği ifade edildi.
Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Mevlüt, bu sezon 11 resmi maça çıktı ancak henüz gol atma başarısı gösteremedi.