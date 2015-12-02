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Cimbom'a Fransa'dan Gölcü geliyor

Fransız basınına göre, Galatasaray devre arasında, Yetenekli golcüyü kadrosuna katmak için gerekli girişimlere başladı. Mevlüt ise bu konuya sıcak bakıyor.

Cimbom'a Fransa'dan Gölcü geliyor
 Fransız L'Équipe gazetesinin haberine göre Galatasaray, Almanya'da mutsuz olanMevlüt Erdinç'i yakından takip ediyor.

Burak Yılmaz'a alternatif arayan Galatasaray'ın 28 yaşındaki milli futbolcuyu yeniden gündemine aldığı iddia edildi.

Konyaspor'un da ilgilendiği Mevlüt'ün devre arasında Türkiye'ye gelebileceği ifade edildi. 

Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Mevlüt, bu sezon 11 resmi maça çıktı ancak henüz gol atma başarısı gösteremedi.
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