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Çılgına dönen Louis van Gaal basın toplantısını terk etti

Manchester United'daki görevine son verildi haberlerinin basında dolaşmasına sinirlenen Louis van Gaal toplantıyı terk etti

Çılgına dönen Louis van Gaal basın toplantısını terk etti
 Manchester United'daki görevine son verildi haberlerinin basında dolaşmasına sinirlenen Louis van Gaal toplantıyı terk etti

Ligde 26 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Stoke City maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hollandalı teknik adam, sadece üç soru yanıtladığı toplantıdan 5 dakika sonra sinirli bir şekilde ayrıldı. 

''KİMSENİN ÖZÜR DİLEMEYE NİYETİ YOK MU''

Sözlerine "Buradaki kimsenin benden özür dilemeye niyeti yok mu" sorusuyla başlayan 64 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, "Sanırım takımdan kovuldum, basında öyle okudum. Meslektaşım benim yerimi aldı. Eşim, çocuklarım, torunlarım, taraftarlar ya da arkadaşlarım bunları okuduğunda ne olacak  Beni defalarca aradılar, hatta Arsene Wenger konu hakkında konuştu. Bu hafta boyunca futbolcularıma güven aşılamak için uğraştım" diye konuştu.

Gazetecilerle konuşmak istemediğini ancak Premier Lig kuralları nedeniyle basın toplantısı düzenlediğini vurgulayan Van Gaal, "Şu anda ligde iyi bir pozisyonda değiliz ancak dört hafta önce liderdik. Dört hafta sonra yeniden lider olabiliriz" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Manchester United'da istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle Louis van Gaal'in görevine son verilmesinin an meselesi olduğunu, yerine Chelsea'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho'nun getirileceğini iddia etmişti.

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