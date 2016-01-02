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Christian Gandu'nun imdadına Wesley Sneijder yetişti

Hollanda'da yaşanan olayda Hollanda U15 Milli takımı formasınıda giymiş olan 23 yaşındaki Kongolu futbolcu Christian Gandu'nun sınır dışı edilme kararına Wesley Sneijder karşı çıktı ve insanlık dersi verdi

Christian Gandu'nun imdadına Wesley Sneijder yetişti

 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, ülkesinde verdiği bürokratik mücadeleden galip çıktı. Kongolu oyuncu Christian Gandu, oturma izni olmadığı gerekçesiyle Hollanda'dan sınır dışı edilmek istenmiş, Sneijder Adalet Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Servisi'nin kararını 'ayıp' olarak nitelendirmişti.

30 yaşındaki futbolcunun girişimleri sonuç verdi ve Sneijder, Kongolu futbolcunun sınır dışı edilmesini engelledi. Gandu'nun kalıcı oturma izni almayı başardığı ve sınır dışı edilmekten kurtulduğu belirtildi.

Utrecht'ten yetişti

Hollanda'ya 9 yaşındayken bir göçmen olarak Christian Gandu, Sneijder'in de yetiştiği Utrecht Kulübü'nün altyapısında futbola başlamış, dört maçta Hollanda U-15 Milli Takımı'nın formasını giymişti. Eğer Hollanda makamlarının kararı geri çevrilemese, 23 yaşındaki oyuncu ülkeden gönderilecekti.

Kaynak : Milliyet

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