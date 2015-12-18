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Chelsea'nın yeni teknik direktörünü Kezman açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından biri olan Kezman Chelsea'nın yeni teknik direktörünün Guus Hiddink olduğunu açıkladı!

Chelsea'nın yeni teknik direktörünü Kezman açıkladı!
Chelsea'de Jose Mourinho'nun gönderilmesi sonrası takımın başına kimin geçeceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. İngiliz basını ise bu görev için ilk sıradaki ismin Hollandalı menajer Guus Hiddink olduğunu iddia ediyor.

Bir dönem Chelsea ve Fenerbahçe formaları giyen Sırp eski futbolcu Mateja Kezman da "Resmi açıklama yapıldı mı, yapılmadı mı bilmiyorum. Ancak, Hiddink ile konuştum ve Chelsea'nin yeni menajeri olduğunu söyledi. Hiddink çok tecrübeli bir antrenör. Ayrıca futbolcular için harika bir psikologtur. Chelsea'nin onun yönetimi altında başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avustralya Futbol Federasyonu da resmi sitesinden, eski teknik direktörleri Guus Hiddink'in Chelsea'nin yeni menajeri olduğunu duyurdu. (Posta)
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