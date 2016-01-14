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Chelsea'nin Guus Hiddink'le de yüzü gülmedi

Jose Morinho ile yolları ayırmasının ardından Guus Hiddink ile devam eden ingiliz ekibi bir türlü çıkış yakalayamadı

Chelsea'nin Guus Hiddink'le de yüzü gülmedi

 İngiltere Premier Lig 21. hafta mücadelesinde Chelsea ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi.

Stanford Bridge'de oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

GOLLER

Mücadelede Chelsea'nin golleri 20. dakikada Azpilicueta ve 73. dakikada McAuley'in kendi kalesine gönderdiği pozisyonda geldi. West Bromwich'in golleri ise 33. dakikada Gardner ile 85. dakikada James McClean kaydetti.

CHELSEA'YE DARBE

Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 24'e çıkartarak orta sıralar zirveye tırmanış sürecinde bir darbe daha aldı. West Bromwich ise 27 puana yükselerek kritik bir deplasmandan puan çıkartmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: Sporcope.com
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