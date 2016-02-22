Chelsea kendine geldi büyük fark!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Chelsea, Federasyon Kupası beşinci tur maçında Manchester City'i Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı Diego Costa ve Faupala'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Willian ile yeniden öne geçen Londra ekibi, 53. dakikada Cahill, 67. dakikada Hazard ve 89. dakikada Traore'nin golleriyle güçlü rakibini 5-1 mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla eleştirilerin odağında yer alan Belçikalı futbolcu Hazard, 2014 yılının mart ayından bu yana ilk kez bir maçta iki asist yaparken, bu sezon ikinci golünü kaydetti. İspanyol golcü Costa, Stamford Bridge'deki son yedi maçta yedi kez rakip fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu Oscar, 74. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Konuk ekip, 2000 yılında Leeds United karşısında aldığı 5-2'lik yenilginin ardından kupada ilk kez Chelsea'den beş gol yedi.

Günün diğer kupa maçında deplasmanda Tottenham Hotspur ile karşılaşan Crystal Palace, ilk yarının son dakikasında Kelly'nin attığı golle rakibini 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Kupada final maçı 21 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak.