Chelsea Jose Mourinho ayrılığının arkasındaki gerçek belli oldu

Londra ekibinin başına ikinci kez getirilen Mourinho'nun, geçen sezonki şampiyonluğun yedi ay sonrasında görevine son verilmesi üzerine Chelsea'nin teknik menajeri Emanalo, kulübün televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Konuşması boşunca Portekizli teknik adamın adını kullanmayan Emenalo, "Bu karar, kulübün çıkarlarını korumak için verildi. Kulüp için çok şey yapan teknik direktöre duyarlı davranılmasına karşın Chelsea zor durumda. Sonuçlar epeydir iyi değil" ifadelerini kullandı.

Küme düşme hattındaki takımların bir puan üstünde yer aldıklarını hatırlatan Emanalo, "Teknik direktör ile oyuncular arasında görüş ayrılığı olduğu ortadaydı. Bu nedenle bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Kulübün sahibi, takımın iyiliği için çok zor bir karar vermek zorunda kaldı" diye konuştu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, dün takımla sabah antrenmanına çıkan Mourinho, öğle saatlerinde futbolcularla Noel yemeğinde bir araya geldi. Kulüp başkanı Bruce Buck ve direktörü Eugene Tenenbaum, yemeğin ardından Mourinho ile 10 dakika süren bir görüşme yaptı ve görevine son verildiğini iletti. Bir süre daha Cobham'daki tesislerde kalan ve eşyalarını toplayan Mourinho, çalışanlarla vedalaşmasının ardından tesislerden ayrıldı.

Deneyimli teknik adam, sözleşmesi gereği yeni bir iş bulana kadar Chelsea'den maaş almaya devam edecek.