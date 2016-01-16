Chelsea - Everton Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Kabus gibi bir sezon geçiren ve bir türlü bir galibiyet serisi yakalayamayan Chelsea 21 hafta sonunda sadece 6 galibiyet alabildi. 14. Sırada bulunan Guus Hiddink’in öğrencileri son olarak Stamford Bridge’de WBA ile 2-2 berabere kaldı. Konuk Everton’da ise kötü gidiş devam ediyor. Son olarak Manchester City karşısında çok kötü futbol oynayan ve şansının yardımıyla 1 puanı kurtaran ekip son 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Everton’la evinde oynadığı son 20 lig maçında mağlubiyet yaşamayan Chelsea’de Falcao ve Eden Hazard yok. Everton’da ise Naismith, Cleverly, Coleman, McCarthy forma giyemeyecek isimler. Kötü futbol oynayan Everton için bu maçtan puanla ayrılmak zor.