Chelsea'den Mehmet Topal'a kanca

Chelsea'de görevine son verilen Jose Mourinho'nun yerine görev getirilen Guus Hiddink, Fenerbahçe'nin istikrar sembolü Mehmet Topal'ı, Ada'ya götürmek istiyor. 69 yaşındaki çalıştırıcının, performansından memnun kalmadığı Nemanja Matic ve Obi Mikel'in yerine düşündüğü Topal'ın takımlarına büyük güç katacağını rapor ettiği belirlendi.



RAPORUNU VERDİ

Daha önce Türk Milli Takımı'nı çalıştıran, Topal'ı ise yakından tanıyan Hiddink'in raporunda, "Topal, İspanya (Valencia) deneyimi yaşamış kaliteli bir isim. Transferi, orta sahadaki sorunlarımızın giderilmesine büyük katkı yapacaktır. Tecrübesi ve güçlü kişiliği sayesinde adaptasyon sorunu yaşayacağını ise sanmıyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

BİZZAT DEVREYE GİRECEK

Raporunda, sarı-lacivertli yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinin kaçırılmaması gereken büyük bir fırsat olduğunu özellikle belirten Guus Hiddink'in, Premier Lig'de oynama hayallerini gizlemeyen Topal için bizzat devreye girebileceğini yönetimine aktardığı ifade edildi.

"ACELE EDİLMELİ"

Mehmet Topal, 4. sezonunu geçirdiği F.Bahçe'de kesintisiz olarak forma giyiyor. Hiddink'in, Türk Milli Takımı ile Euro 2006'da forma giyecek olan Topal'ın işinin bir an önce bitirilmesi gerektiğini yönetimine aktardığı belirtiliyor.