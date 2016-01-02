Chelsea'den Mehmet Topal'a kanca

Chelsea'de görevine son verilen Jose Mourinho'nun yerine görev getirilen Guus Hiddink, Fenerbahçe'nin istikrar sembolü Mehmet Topal'ı, Ada'ya götürmek istiyor. 69 yaşındaki çalıştırıcının, performansından memnun kalmadığı Nemanja Matic ve Obi Mikel'in yerine düşündüğü Topal'ın takımlarına büyük güç katacağını rapor ettiği belirlendi.
Chelsea'de görevine son verilen Jose Mourinho'nun yerine görev getirilen Guus Hiddink, Fenerbahçe'nin istikrar sembolü Mehmet Topal'ı, Ada'ya götürmek istiyor. 69 yaşındaki çalıştırıcının, performansından memnun kalmadığı Nemanja Matic ve Obi Mikel'in yerine düşündüğü Topal'ın takımlarına büyük güç katacağını rapor ettiği belirlendi.