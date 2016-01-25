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Chelsea'den Lider Arsenal'e Darbe!

Ligde kötü günler yaşayan Chelsea deplasmanda lider Arsenal ile karşılaştı, maçı 1-0 kazanan Chelsea lideri koltuğundan etmiş oldu

Chelsea'den Lider Arsenal'e Darbe!

 İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan derbi maçta Arsenal, sahasında Chelsea'ye 1-0 yenilerek üçüncü sıraya geriledi.

Haftaya averajla lider durumda giren ve 12 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arsenal, hakem Mark Clattenburg'un yönettiği maçta geçen yıl şampiyonluk turu atmasına karşın bu sezon küme düşmeme mücadelesi veren Chelsea'yi 60 bin kişilik Emirates Stadı'nda ağırladı.

MESUT 11'DE BAŞLADI

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, sakatlığı geçen futbolcularından Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürerken, Şilli futbolcusu Sanchez'e ikinci yarıda forma şansı verdi. Hollandalı teknik adam Guus Hiddink ise derbi maça yetiştirilen Belçikalı Hazard'ı karşılaşmaya yedek başlattı.

COSTA SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 18. dakikasında savunma oyuncusu Mertesacker'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arsenal, beş dakika sonra kalesinde golü gördü. Hafta içinde kulübüyle sözleşme yenileyen Ivanovic'in sağ kanattan ortaladığı topa ön direkte dokunan İspanyol futbolcu Costa, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

ARSENAL ZİRVEYİ KAPTIRDI

Son üç haftada 7 puan kaybeden ve 44 puanda kalan Arsenal, zirveyi Leicester City'e kaptırırken, Manchester City'nin ardından averajla üçüncü sıraya geriledi.
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