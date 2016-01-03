Chelsea'den Breel Embolo'ya servet!

Daha önce Arsenal, Liverpool, Juventus, Wolfsburg ve Barcelona'nın da talip olduğu genç futbolcunun Chelsea'nin astronomik teklifini kabul edecek gibi görülüyor. Ancak bu teklife FC Basel takımının vereceği cevap da merak konusu oldu.
Kaynak : DHA
Zor dönemden geçen Chalsea hoca değişikliğine gitmişti gol yollarındaki eksikliği durdurmak için FC Basel'in 18 yaşındaki yıldıza Breel Embolo'ya 30 milyon frank teklifte bulunduğu iddia edildi
03 Ocak 2016 Pazar 14:04
Daha önce Arsenal, Liverpool, Juventus, Wolfsburg ve Barcelona'nın da talip olduğu genç futbolcunun Chelsea'nin astronomik teklifini kabul edecek gibi görülüyor. Ancak bu teklife FC Basel takımının vereceği cevap da merak konusu oldu.
Kaynak : DHA