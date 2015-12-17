Chelsea'de bir dönem sona erdi Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de sezona kötü bir giriş yapan ve bir türlü bu gidişi durduramayan Jose Mourinho ile Chelsea'nin yolları ayrıldı.

Haber İngiliz basınında son dakika gelişmesi olarak yer aldı.

Premier Lig'de geride kalan 16 hafta sonunda sadece 4 kez galip gelebilen 'maviler' sahadan 3 kez beraberlikle ayrılırken 9 kez de mağlup olmuştu. Bu sonuçlar Chelsea'ye tarihinin en kötü puan tablosu fotoğraflarından biriyle karşı karşıya bırakmıştı: 16 hafta sonunda 15 puanla 16. sıra!

TAZMİNATI SORUN YARATMIŞTI

İlk 5 hafta sonunda gelen 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik kariyeri başarılarla dolu Jose Mourinho'nun kovulmasını gündeme getirse de bu güne kadar Londra kulübünün başkanı Rus milyarder Roman Abramovich'in elini kolunu bağlayan şartın Portekizli hocanın tazminatı olduğu konuşuluyordu.

Chelsea bu ayrılık sonrasında Jose Mourinho'ya 55 milyon euro tazminat ödeyecek.