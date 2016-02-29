Chedjou ve Carole kötü haber Galatasaray zor günler geçiriyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Chedjou ve Carole sakatlandı.





İKİSİ BİRDEN OYUNDAN ÇIKTI

Ligin 23. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantepspor'a konuk olan Galatasaray'da, Chedjou ve Carole maç sırasında sakatlandı. Karşılaşmanın 27. dakikasında sağ kasığında ağrı hisseden Chedjou, oyuna devam edemedi ve yerini 28. dakikada Donk'a bıraktı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Linnes'in yerine oyuna giren Carole ise 78. dakikada çime takılarak yerde kaldı. Sağ arka alt adale yerinde (diz arkası) ağrı hisseden Carole, ilk müdahalesinin ardından karşılaşmaya devam edemedi ve 78. dakikada yerini Denayer'e bıraktı.





DURUMLARI NET DEĞİL

İlk müdahaleleri gerçekleşen iki oyuncunun, yapılacak olan tetkikler sonrası durumlarının belli olacağı belirtildi.