Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Chedjou ve Carole kötü haber Galatasaray zor günler geçiriyor!

Gаlаtаsаrаy'da Cаrоlе ve Chеdjоu, Gаziаntеpspоr mаçındа yаşаdıklаrı sakatlıktan sonra оyundаn çıkmаk zоrundа kаldı

Chedjou ve Carole kötü haber Galatasaray zor günler geçiriyor!

 Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Chedjou ve Carole sakatlandı.


İKİSİ BİRDEN OYUNDAN ÇIKTI

Ligin 23. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantepspor'a konuk olan Galatasaray'da, Chedjou ve Carole maç sırasında sakatlandı. Karşılaşmanın 27. dakikasında sağ kasığında ağrı hisseden Chedjou, oyuna devam edemedi ve yerini 28. dakikada Donk'a bıraktı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Linnes'in yerine oyuna giren Carole ise 78. dakikada çime takılarak yerde kaldı. Sağ arka alt adale yerinde (diz arkası) ağrı hisseden Carole, ilk müdahalesinin ardından karşılaşmaya devam edemedi ve 78. dakikada yerini Denayer'e bıraktı.

DURUMLARI NET DEĞİL

İlk müdahaleleri gerçekleşen iki oyuncunun, yapılacak olan tetkikler sonrası durumlarının belli olacağı belirtildi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
CaroleChedjou
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.