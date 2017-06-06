Chedjou transferi artık resmen Başakşehir'li

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.



Turuncu-lacivertliler, sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Chedjou, yeni takımında 22 numaralı formayı giyecek.

Dört sezon önce Fransa'nın Lille takımından Galatasaray'a 6,3 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Chedjou, sarı-kırmızılı ekipte 119 resmi maça çıktı ve 12 gol attı.

Kamerunlu futbolcu, Galatasaray'da bir Süper Lig, üç Türkiye Kupası ve iki TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Medipol Başakşehir Kulübü'nün internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Kamerunlu savunma oyuncusu Aurélien Chedjou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mesut Altan ile kendisini 3 yıllığına Medipol Başakşehir’e bağlayan imzayı atan Chedjou, 22 numaralı formamızı giyecek."