Chedjou Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Roma'dan ayrılarak Fransız takımı ile anlaşan ve devre arasında yapacağı transfer çalışmalarına şimdiden start veren Garcia'nın savunma hattını güçlendirmek için Chedjou'yu istediği yazıldı. Fransız basını, Garcia'nın Chedjou dışında futbol hayatını Çin'de sürdüren Gervinho'yu da gözüne kestirdiğini belirtti.

CHEDJOU'DAN GARCIA SÖZLERİ

Çıkan haberler üzerine RMC Radyo'ya bağlanan G.Saraylı yıldız Chedjou ise, "Marsilya harika bir kulüp ama şu anda Galatasaray'la sözleşmem var. İleride neler olur göreceğiz." dedi.

Rudi Garcia ile daha önce Lille'de çalışan ve Fransa'da şampiyonluk yaşan Chedjou eski hocası hakkında ise, "Onun adına mutluyum. Yeniden çalışmak mı? Şu anda bilemiyorum..." ifadelerini kullandı.