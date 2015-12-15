Charlton - Bolton Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Ev sahibi, son maçta sahasında Leeds United ile golsüz berabere kaldı. Brighton karşısında kaybedilen puanın moral bozukluğu net olarak belli oluyordu. Bir an önce o psikolojiden kurtulmaları lazım. Sezonun yarısı bitmek üzere ve 17 puanla 21. sırada yer alıyorlar. Konuk ekip ise beklediğim bir şekilde Hull City deplasmanından eli boş döndü. İlk yarının başlarında yediği golle 1-0’lık skorla sahadan mağlup ayrılan taraf oldular. Ligin en kötü performansını sergiliyorlar ve zaten de son sırada yer alıyorlar.
Ev sahibi, son maçta sahasında Leeds United ile golsüz berabere kaldı. Brighton karşısında kaybedilen puanın moral bozukluğu net olarak belli oluyordu. Bir an önce o psikolojiden kurtulmaları lazım. Sezonun yarısı bitmek üzere ve 17 puanla 21. sırada yer alıyorlar. Konuk ekip ise beklediğim bir şekilde Hull City deplasmanından eli boş döndü. İlk yarının başlarında yediği golle 1-0’lık skorla sahadan mağlup ayrılan taraf oldular. Ligin en kötü performansını sergiliyorlar ve zaten de son sırada yer alıyorlar.