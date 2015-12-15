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Charlton - Bolton Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Charlton evinde Bolton ile zorlu bir maça çıkıyor inişli çıkışlı bir grafik sergileyen iki takımında puan kaybına tahammülü yok , 15 Aralık Salı günü 21:45'te başlayacak Charlton - Bolton Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri tüm detayları sitemizde bulabilirsiniz

Charlton - Bolton Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
Charlton evinde  Bolton ile zorlu bir maça çıkıyor inişli çıkışlı bir grafik sergileyen iki takımında puan kaybına tahammülü yok , 15 Aralık Salı günü 21:45'te başlayacak Charlton - Bolton Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri tüm detayları sitemizde bulabilirsiniz

 Ev sahibi, son maçta sahasında Leeds United ile golsüz berabere kaldı. Brighton karşısında kaybedilen puanın moral bozukluğu net olarak belli oluyordu. Bir an önce o psikolojiden kurtulmaları lazım. Sezonun yarısı bitmek üzere ve 17 puanla 21. sırada yer alıyorlar. Konuk ekip ise beklediğim bir şekilde Hull City deplasmanından eli boş döndü. İlk yarının başlarında yediği golle 1-0’lık skorla sahadan mağlup ayrılan taraf oldular. Ligin en kötü performansını sergiliyorlar ve zaten de son sırada yer alıyorlar.
Charlton'da orta saha Kashi, forvet Ceballos ve yıldız golcü Vetokele'nin sakatlıkları devam ediyor. Ayrıca cezalı olan stoper Bauer de oynamayacak. Bolton'da ise hücumdan Clough ve Ameobi’nin durumları belirsiz. Silva ile Clayton’ın ise sakatlığı devam ediyor. İki takım içinde çok kritik bir karşılaşma. Ev sahibi kazandığı takdirde bir nebze de olsa rahat nefes alacak. Konuk ekibin de artık bir yerde reaksiyon vermesi lazım ve fikstüre baktığımızda en uygun bu karşılaşma. Taraf bahsi açısından sıkıntılı bir karşılaşma. Seyir zevki düşük bir mücadele bekliyorum. 
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CharltonBolton
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